Asp Palermo, concorso per 217 posti di dirigente medico: il bando

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami. Diversi i profili cercati

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 217 posti di dirigente medico. Diversi i profili cercati, tre le prove a cui saranno sottoposti gli aspiranti.

I requisiti specifici

I requisiti specifici richiesti sono: laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente, iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

Le prove

Sono in tutto tre le prove a cui verranno sottoposti gli aspiranti dirigenti medico. La prima sarà quella scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa; pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Infine, la prova orale verterà sulle materie inerenti la disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Dirigente medico, le discipline

Si cercano ventotto posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione; sei posti di dirigente medico di audiologia e foniatria; ventidue posti di dirigente medico di chirurgia generale; due posti di dirigente medico di gastroenterologia; sedici posti di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia; quattro posti dirigente medico di igiene degli alimenti e della nutrizione; un posto di dirigente medico di malattie infettive; quattro posti di dirigente medico di malattie metaboliche e diabetologia; nove posti di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio; dieci posti di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; tre posti di dirigente medico di medicina dello sport; dieci posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; un posto di dirigente medico di medicina genetica; quindici posti di dirigente medico di medicina legale; un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale; quattro posti di dirigente medico di neonatologia; dodici posti di dirigente medico di neurologia; un posto di dirigente medico di oncologia; trentasei posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base; diciotto posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia; un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria; dieci posti di dirigente medico di psichiatria; tre posti di dirigente medico di urologia.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda (www.asppalermo.org – sezione concorsi). Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.