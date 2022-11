Asp Palermo, oltre 150 screening cervicocarcinoma al Pta Albanese

Oltre 150 prestazioni tra esami, consulenze e colloqui in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Oltre 150 prestazioni tra esami, consulenze e colloqui nell’iniziativa “Donne ancora” organizzata dall’Asp di Palermo al PTA Enrico Albanese in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Sono state tantissime le persone che si sono recate nella terrazza a mare del Presidio sanitario dove l’Azienda Sanitaria del capoluogo ha posizionato il camper dello screening del cervicocarcinoma.

Complessivamente sono stati 94 gli esami effettuati, tra Pap Test ed HPV test e 59 le consulenze psicologiche, ginecologiche e sociali. Presenti all’Enrico Albanese anche l’intera equipe del Centro Vittime di Violenza dell’Azienda sanitaria (composta da un coordinatore psicologo-psicoterapeuta, un assistente sociale e 2 psicologhe) e un assistente sociale ed uno psicologo del gruppo EIAM (Equipe Interistituzionale contro Abuso e Maltrattamento).

L’Asp ha, inoltre, organizzato per il terzo anno consecutivo l’iniziativa “Posto occupato”. In collaborazione con il Distretto 42 di Palermo in tutti i Punti Unici di Accesso (PUA) dei Poliambulatori e dei Consultori familiari una sedia è rimasta vuota – ricoperta solo da immagini e messaggi – per ricordare l’assenza di una donna vittima di femminicidio. Nei Poliambulatori è stato anche promosso il servizio assicurato dal numero antiviolenza e stalking 1522 (servizio pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità), attivo tutti i giorni 24 ore su 24 ore.