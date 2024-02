Assunzioni ANAS, nuovi posti di lavoro per il 2024: ecco come candidarsi

Sono disponibili 12 posizioni aperte che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati

Nuove opportunità di carriera in Italia, ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali) nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Con l’avvento del 2024 sono state aperte le porte a nuovi talenti, con una serie di posizioni che spaziano attraverso diversi campi di competenza e livelli di esperienza.

Assunzioni ANAS, offerte di lavoro

Sono disponibili 12 posizioni aperte che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati. Vengono richieste una varietà di qualifiche, che vanno da livelli di istruzione diversi (indicati con numeri, ad esempio, Livello di istruzione 1, 2, 3) a specifici indirizzi di studi e titoli di studio. Ad esempio, alcune posizioni richiedono un indirizzo di studi in legge o economia, mentre altre sono aperte a candidati con un background tecnico o ingegneristico.

Assunzioni Anas, figure ricercate e requisiti

Per posizioni come Specialist Supporto Tecnico o Big Data Specialist, i criteri includono un determinato livello di istruzione (es. Livello 2 o 3), specifici indirizzi di studi e titoli di studio, oltre a competenze tecniche dettagliate e, in alcuni casi, la conoscenza di lingue straniere. Ogni posizione aperta specifica i requisiti, inclusi il livello di istruzione, l’indirizzo di studi, il titolo di studio e le conoscenze linguistiche richieste.

Assunzioni ANAS, come candidarsi

Puoi cercare le posizioni aperte inserendo parole chiave relative alla qualifica o alla descrizione del lavoro nel campo di ricerca. È possibile utilizzare termini specifici o generici per ampliare i risultati della ricerca. Ad esempio, “Gest” restituirà posizioni relative a gestione, gestire, ecc.

In alternativa, puoi anche inviare una candidatura spontanea.

