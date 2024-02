Assunzioni Jimmy Choo, 150 posti di lavoro a Scandicci: ecco come candidarsi

Le assunzioni riguarderanno addetti alla produzione da impiegare nella realizzazione delle linee di calzature e accessori del marchio

Il brand di calzature e accessori di moda Jimmy Choo sta programmando l’apertura di una nuova fabbrica in Toscana, precisamente a Scandicci. Ciò porterà di conseguenza a nuove assunzioni ed è per questo che l’azienda è già alla ricerca di 150 figure lavorative presso il nuovo impianto.

Assunzioni Jimmy Choo, il piano di espansione

Il noto brand a fine 2024 aprirà a Scandicci (Firenze), una nuova fabbrica che porterà a nuove assunzioni con la recluta di personale per quanto riguarda il settore della pelletteria e della produzione calzaturiera. Nella regione il marchio di origini londinesi è già attivo, con una sede corporate, proprio nella città di Scandicci. La nuova manifattura sorgerà nell’area di Via Don Lorenzo Perosi, dove sono già insediati anche i poli produttivi di altri grandi nomi del lusso, come Gucci, Braccialini e Dior.

Assunzioni Jimmy Choo, requisiti richiesti

Con ogni probabilità, le assunzioni Jimmy Choo a Scandicci presso la nuova fabbrica riguarderanno addetti alla produzione da impiegare nella realizzazione delle linee di calzature e accessori del marchio. Non è da escludere che gli inserimenti potranno coinvolgere anche altri profili.

Assunzioni Jimmy Choo, come candidarsi

Generalmente la società raccoglie le candidature tramite la sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito internet aziendale e mediante la pagina aziendale presente su LinkedIn, dove vengono pubblicate periodicamente le offerte di lavoro e le ricerche di personale attive presso uffici, fabbriche e negozi, ed è possibile candidarsi compilando gli appositi form on line per l’inoltro del cv all’azienda. Monitorando le pagine sarà possibile prendere visione anche delle nuove selezioni che Jimmy Choo attiverà anche per le assunzioni da realizzare nella fabbrica di prossima apertura a Scandicci.

