Assunzioni Louis Vuitton, 500 posti di lavoro nel settore della calzatura di lusso: ecco come candidarsi

L’apertura di una nuova fabbrica di calzature Louis Vuitton a Civitanova, nelle Marche segna una significativa opportunità di lavoro. Sono ben i 500 posti di lavoro che l’azienda mette a disposizione nel 2024 per quanto riguarda il settore della calzatura di lusso.

Assunzioni Louis Vuitton Civitanova 2024, il progetto

Il Gruppo francese ha intrapreso un progetto ambizioso per avviare una nuova manifattura specializzata nella produzione di calzature. La supervisione tecnica del progetto è stata affidata alla Politecnica di Firenze, mentre la costruzione dell’edificio è nelle mani di un consorzio di imprese rinomate, tra cui Cat Impianti, GI Costruzioni, Promo S.p.A. e Rubner. Questa collaborazione mira a realizzare un impianto all’avanguardia a Civitanova Marche.

Si prevede che i lavori di costruzione si concluderanno nella primavera del 2024. Tuttavia, Louis Vuitton prevede di occupare una parte dei posti di lavoro già nei primi mesi del prossimo anno, accogliendo i primi 200 lavoratori nello stabilimento. Ulteriori 300 posti saranno successivamente disponibili, con l’obiettivo di completare il team in vista dell’apertura completa della fabbrica. Con questo nuovo stabilimento, Louis Vuitton non solo rafforza la sua presenza produttiva in Italia, ma contribuisce anche allo sviluppo economico della regione delle Marche

Assunzioni Louis Vuitton, i ruoli ricercati

L’apertura del nuovo polo produttivo di Louis Vuitton a Civitanova Marche si preannuncia come un’importante fonte di assunzioni nel settore della manifattura di calzature. Si prevede che la maggior parte delle posizioni disponibili sarà destinata agli addetti alla produzione, specializzati nella lavorazione e realizzazione delle calzature di lusso. Tuttavia, l’espansione di Louis Vuitton non si limita solo ai ruoli produttivi: sono previste anche opportunità di lavoro per magazzinieri, responsabili di reparto e impiegati amministrativi. Questo ampliamento della forza lavoro rappresenta un’occasione significativa per il mercato del lavoro a Civitanova Marche, offrendo diverse opportunità di impiego in un’ampia gamma di ruoli professionali.

Assunzioni Louis Vuitton, come candidarsi

Per coloro che sono interessati alle assunzioni presso Louis Vuitton a Civitanova, la multinazionale mette a disposizione un canale dedicato per la raccolta delle candidature attraverso la sezione ‘Lavora con noi’ sul proprio sito web. Questa piattaforma è il punto di riferimento per tutti coloro che desiderano unirsi al team di Louis Vuitton: qui è possibile esplorare le attuali posizioni aperte e candidarsi direttamente online. Il processo è semplice e diretto, richiedendo solo l’invio del curriculum vitae tramite un apposito form online. Questa opportunità rappresenta un’importante via d’accesso per entrare a far parte di uno dei nomi più prestigiosi nel mondo della moda e del lusso.

