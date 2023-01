Ast, Schifani convoca riunione con i vertici dell’azienda

Il governatore ha convocato una riunione per valutare le azioni da intraprendere in relazione allo stato di crisi in cui versa l'azienda

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, rispondendo alla richiesta della società partecipata Ast dello scorso 29 dicembre, ha convocato una riunione con i vertici, per valutare le azioni da intraprendere in relazione allo stato di crisi in cui versa l’azienda.

Incontro a Palazzo d’Orleans

L’incontro si terrà martedì 10 gennaio alle 10.00 a Palazzo d’Orleans, a Palermo. Sono invitati a partecipare – si legge in una nota – , tra gli altri, il presidente del consiglio di amministrazione Santo Castiglione, il direttore generale Mario Parlavecchio, gli assessori alle Infrastrutture e all’Economia Alessandro Aricò e Marco Falcone e i direttori generali dei rispettivi dipartimenti.