“Bentornato Orgoglio Italiano”, QdS segue la kermesse “Atreju” di Fratelli d’Italia

Dibattiti su vari temi, dalla lotta alla mafia alla transizione ecologica: i rappresentanti di FdI riuniti ai Giardini di Castel Sant'Angelo.

“Bentornato Orgoglio Italiano”: con questo slogan è partita ieri Atreju, la kermesse targata Fratelli d’Italia.

Il QdS è presente, ai Giardini di Castel Sant’Angelo, per raccontarvi i momenti più salienti di questa seconda giornata.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Atreju con Fratelli d’Italia, il programma

Ecco il programma della kermesse di oggi, venerdì 15 dicembre.

09:00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione dei libri “Nato all’incontrario” con Francesco Curridori; “Italia, l’ultima chiamata” con Maria Rachele Ruiu, Debora Donnini, Maria Scicchitano; “Volevo solo fare la calciatrice” con Alice Pignagnoli.

Modera: Maddalena Morgante (Deputata FdI e Responsabile dipartimento famiglia e valori non negoziabili)

10:00 – Sala Enrico Mattei – Dibattito: “Il cuore della Nazione: prospettive per una nuova primavera della famiglia”

Intervengono: Eugenia Roccella (Ministro della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità), Ivan Scalfarotto (Senatore Italia Viva), Anna Paola Concia (già Deputata PD e attivista Lgbt), Francesco Borgonovo (Vicedirettore La Verità)

Introduce: Ester Mieli (Senatrice FdI e Responsabile del dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione).

Modera: Laura Tecce (Giornalista)

11:00 – Sala Emanuela Loi – Dibattito: “Transizione ideologica o ecologica? Come mettere in sicurezza il territorio”

Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare), Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia)

Introduce: Mauro Rotelli (Deputato FdI e Presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Modera: Roberto Inciocchi (Giornalista)

12:00 – Sala Enrico Mattei – Dibattito: “Economia: dall’austerità alla crescita. L’Italia torna a correre”

Intervengono: Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Giovanni Tria (già Professore Ordinario di Economia Politica e già Ministro dell’Economia e delle Finanze), Alberto Orioli (Vicedirettore de Il Sole 24 Ore), Roberto Sommella (Direttore di MF-Milanofinanza)

Introduce: Ylenja Lucaselli (Deputata FdI)

Modera: Marco Osnato (Deputato FdI e Presidente della Commissione Finanze)

12:00 – Sala Emanuela Loi – Dibattito: “Bentornata cultura: verso un nuovo Rinascimento italiano”

Intervengono: Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura), Pietrangelo Buttafuoco (Scrittore), Alessandro Giuli (Presidente del MAXXI), Antonio Monda (Co-fondatore e direttore artistico de Le Conversazioni), Beatrice Venezi (Direttore d’orchestra e pianista)

Introduce: Federico Mollicone (Deputato FdI e Presidente della Commissione Cultura)

Modera: Hoara Borselli (Giornalista)

Programma del pomeriggio

Nel pomeriggio la kermesse Atreju prosegue con:

15:00 – Sala Emanuela Loi – Dibattito: “Una giustizia giusta: dialogo sulle riforme”

Intervengono: Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Giulia Bongiorno (Senatrice Lega e Presidente della Commissione Giustizia), Matteo Renzi (Senatore e Presidente di Italia Viva)

Introduce: Ciro Maschio (Deputato FdI e Presidente della Commissione Giustizia)

Modera: Davide Desario (Direttore AdnKronos)

16:00 – Sala Emanuela Loi – Dibattito: “Da Caivano alla cybermafia: lotta alla criminalità organizzata”

Intervengono: Alfredo Mantovano (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito), Chiara Colosimo (Presidente della Commissione Antimafia), Vittorio Rizzi (Vicecapo vicario delle Polizia di Stato), Francesco De Falco (Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura presso il Tribunale di Napoli), Peter Gomez (Direttore de ilfattoquotidiano.it), Don Maurizio Patriciello (Parroco di Caivano), Tiziana Ronzio (Presidente dell’associazione Tor Più Bella)

Introduce e modera: Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno)

17:00 – Sala Enrico Mattei – Dibattito: “Giù dal divano: l’Italia si rimbocca le maniche”

Intervengono: Marina Elvira Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Walter Rizzetto (Deputato di FdI e Presidente della Commissione Lavoro), Cesare Damiano (già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Maurizio Sacconi (già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Roberto Capobianco (Presidente Nazionale Conflavoro PMI), Carlo Cottarelli (Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani), Luigi Sbarra (Segretario Generale della CISL).

Introduce: Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Modera: Davide Vecchi (Direttore de Il Tempo)

18:00 – Sala Emanuela Loi – Dibattito: “Premierato: fine dei giochi. Di Palazzo.”

Intervengono: Ignazio La Russa (Presidente del Senato della Repubblica), Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa), Luciano Violante (Presidente della Fondazione Leonardo), Francesco Saverio Marini (Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico)

Introduce: Nicola D’Ambrosio (Presidente di Azione Universitaria)

Modera: Bruno Vespa (Giornalista e conduttore di Porta a Porta)

19:00 – Sala Enrico Mattei

Presentazione durante la kermesse Atreju di Fratelli d’Italia del film “Sound of freedom” diretto da Alejandro Monteverde

Intervengono: Federica Picchi Roncali (Managing Director Dominus Production Group) con il contributo di Don Fortunato Di Noto (Fondatore dell’Associazione Meter)

Introduce: Carolina Varchi (Deputata FdI e Responsabile dipartimento politiche per il mezzogiorno)

Modera: Marta Schifone (Deputata FdI e Capogruppo in Commissione lavoro pubblico e privato)

19:00 – Sala Emanuela Loi

Presentazione del libro “L’ultimo aereo da Kabul” di Stefano Pontecorvo

Intervengono: Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa), Paola Maria Chiesa (Deputata FdI e Responsabile dipartimento difesa) e Antonio Rapisarda (Giornalista)

Dalle 19:00 – Pista di pattinaggio

Esibizione delle atlete della “Società Angeli del Ghiaccio”. Promosso da ASI

20:00 – Sala Emanuela Loi – Premio Atreju a Dean Gregory e Claire Staniforth (Genitori di Indy Gregory)

Intervengono: Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato alla Salute) e Franco Zaffini (Senatore FdI e Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Modera: Francesco Riccardi (Vicedirettore di Avvenire)

20:45 – Toneo di Calcio Balilla. Fratelli d’Italia VS Gioventù Nazionale. Promosso dalla Lega Italiana Calcio Balilla

21:00 – Sala Enrico Mattei – Dibattito: “La famiglia dei conservatori europei si allarga”

Introduce: Herman Tersch (Membro del Parlamento europeo, Giornalista)

Modera: Raffaella Viglione (Giornalista)

Stephen Bartulica (Segretario Internazionale, Homeland Movement, Croazia), Christos Christou, (President of ELAM Cyprus), Božo Petrov, (President of Most, Croatia), George Simion, (President of AUR, Romania), Giedrius Surplys, (Lithuanian Farmers and Greens Union, Lithuania TBC)

Alla kermesse di Fratelli d’Italia, inoltre, sarà presente la delegazione italiana ECR al Parlamento europeo: Sergio Berlato, Elisabetta De Blasis, Pietro Fiocchi, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo, Denis Nesci, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli.