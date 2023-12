Da Elon Musk a Rishi Sunak, i grandi ospiti di FdI ad Atreju 2023

Folla alla festa del partito della premier Giorgia Meloni: grande attesa per il patron di X e le tante eccellenze dello sport attese in giornata.

La città di Roma si prepara ad accogliere i grandi ospiti internazionali di Atreju 2023, la festa di Fratelli d’Italia. Già in corso un grande afflusso di persone ai Giardini di Castel Sant’Angelo che accoglieranno il patron di X (ex Twitter), Elon Musk, in scaletta alle 11.45, e i primi ministri Rishi Sunak (Regno Unito) e Edi Rama (Albania).

Atreju 2023, il programma della giornata

La giornata di oggi, intanto, si è aperta con un dibattito sulle eccellenze italiane nello sport al quale hanno partecipato il “titolare” del Ministero per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il CT della Nazionale di calcio, Luciano Spalletti, quello della nazionale maschile di tennis, Filippo Volandri, e gli atleti Ambra Sabatini (campionessa paralimpica e mondiale), Gregorio Paltrinieri (nuotatore, campione del mondo) ed Elisa di Francisca (campionessa olimpica di scherma).

La kermesse volge ormai al termine e in queste ore più che per i contenuti emersi dai dibattiti, la grande festa della destra è stata al centro dell’attenzione mediatica soprattutto per le polemiche nate dalle parole del direttore di Approfondimento Rai, Paolo Corsini (“FdI, il nostro partito”) e dall’arrivo a sorpresa di Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni.

