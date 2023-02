Attivato a Regalbuto il servizio di sosta a pagamento

Primo mese di strisce blu operative all’interno del territorio comunale. L’Amministrazione Longo punta a rendere sempre migliore la fruizione del centro storico limitando l’uso delle automobili

REGALBUTO (EN) – Importanti novità sul tema della viabilità sono state apportate dal Comune, con il preciso obiettivo di migliorare la situazione nel centro storico e nelle arterie principali del paese. A fare il punto della situazione è stato, nei giorni scorsi, il sindaco Vittorio Angelo Longo, che ha illustrato le modalità e le motivazioni di questi cambiamenti per i cittadini. A partire da questo mese, infatti, ha preso ufficialmente il via il Servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento all’interno del territorio urbano.

Le aree di sosta sono evidenziate mediante segnaletica orizzontale blu e segnaletica verticale che illustra il periodo in cui la sosta è a pagamento. Il servizio viene svolto nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Tale scelta, con conseguente rimodulazione parziale degli stalli, è stata presa dall’Amministrazione comunale come conseguenza all’attenzione posta verso le esigenze dei cittadini, e quindi alla necessità di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, la salvaguardia del pedone e l’importanza del decoro urbano. Le zone in cui saranno attuate le maggiori novità sono il centro storico e la via Ingrassia, una delle arterie principali del paese.

La riduzione dei parcheggi, con conseguente creazione di aree con divieto di sosta, ha permesso di non chiudere la più importante arteria stradale urbana, ma al contempo renderla vivibile e fruibile per tutti i cittadini. Aumentando inoltre la tariffa per le soste lunghe, l’Amministrazione comunale vuole dissuadere il più possibile l’uso dell’auto nel centro storico e disincentivare la sosta non necessaria al fine di un corretto utilizzo di una risorsa scarsamente disponibile quale il suolo pubblico, più utilizzato per le soste che per la circolazione delle auto.

In Largo della Regione, infine, sono stati diminuiti gli stalli, con l’obiettivo di realizzare un miglior equilibrio della mobilità e della sosta in una delle aree nevralgiche e congestionate del territorio.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il primo cittadino Vittorio Angelo Longo – non è la guerra agli automobilisti o ai cittadini, bensì migliorare la qualità del nostro centro urbano e far riscoprire un centro storico che deve necessariamente tornare ad essere a misura di cittadino. Vogliamo inoltre migliorare la fruibilità dei parcheggi e anche realizzare un’accessibilità diversa verso le attività commerciali”.

“Siamo sicuri – ha concluso il sindaco – che questo è un passo deciso e fondamentale verso una comunità migliore e costruita attorno ai cittadini”.