Attraversano i binari per andare al bancomat: giovane travolto e ucciso dal treno

Una disattenzione fatale sembrerebbe essere la causa della tragica morte di un ragazzo di 25 anni travolto da un treno. Il giovane, insieme ad un amico 23enne sopravvissuto all’incidente, secondo il racconto di quest’ultimo, ha attraversato i binari per andare al «bancomat a prelevare» quando è sopraggiunto il treno. Sembra che i due ragazzi avessero uno zainetto in spalla e forse sono stati urtati dal treno che non procedeva a forte velocità.

La tragedia è avvenuta a Mestre all’altezza del Vega, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno attorno a mezzanotte e mezza. Sul posto Suem, Vigili del Fuoco e Polfer. Il giovane sopravvissuto avrebbe dichiarato che volevano andare a prelevare contanti a uno sportello bancomat dall’altra parte della ferrovia. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Stando a una prima ricostruzione, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare un cancello per arrivare prima su luogo dell’incidente.