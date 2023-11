Augusta, riparte la scuola della Marina militare

Al via la 300a edizione dell’accademia rivolta ai giovani ufficiali, che grazie a questi corsi sviluppano le abilità per diventare comandanti. Il contrammiraglio Tarabotto: “La città può diventare un polo di formazione”

AUGUSTA – Al via la 300° sessione della Scuola di comando navale della Marina militare. La presentazione della sessione si è svolta presso il palazzo municipale di Augusta, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici”.

Vi hanno preso parte il direttore della Scuola nonché comandante della quarta divisione navale, contrammiraglio Alberto Tarabotto, il vice direttore, capitano di vascello Giorgio Occhetto, il primo cittadino, Giuseppe Di Mare, l’assessore alla cultura, Giuseppe Carrabino e i 12 allievi della 300° sessione. La Scuola di comando navale è un’istituzione unica nel suo genere, che da quasi un secolo consente agli ufficiali della Marina, provenienti dalle più svariate specializzazioni, di acquisire e perfezionare – grazie agli insegnamenti degli esperti comandanti “valutatori” e dei comandanti delle unità navali impegnate nelle fasi addestrative – le nozioni teoriche e pratiche necessarie per assumere il comando di navi militari. Istituita nel lontano 1926 con sede a Taranto, dopo la II guerra mondiale nel 1951 venne trasferita ad Augusta.

Un corso per diventare comandanti delle navi militari

Attraverso la Scuola comando navale i giovani ufficiali frequentatori sviluppano le proprie abilità alla manovra, mettendo alla prova le attitudini a diventare comandanti delle navi della Marina Militare. Gli allievi di ciascuna sessione, tutti tenenti di vascello, intraprendono un percorso formativo che rappresenta l’apice dell’iter di carriera iniziato con l’ingresso in Accademia navale.

Nel corso della loro permanenza alla scuola sostengono due fasi di addestramento: la prima è il tirocinio di manovra (Tir.Ma), che viene svolto all’interno della rada di Augusta con l’obiettivo di sviluppare nei futuri comandanti tecniche e procedure necessarie a condurre le diverse manovre di ormeggio e disormeggio in banchina, presa di boa e fonda; la seconda è il tirocinio di manovra ed impiego tattico (Tir.M.i.t), che è finalizzato a sviluppare le capacità di condotta tattica delle unità navali in mare aperto.

Una Scuola istituita nel 1926

“La Scuola comando navale rappresenta un momento nel quale i frequentatori maturano la loro sensibilità nella manovra delle unità navali, esprimendo, altresì, la loro attitudine al comando – ha dichiarato l’ammiraglio Tarabotto – . Dal 1926, anno di istituzione della Scuola comando, questo periodo accomuna tutti gli ufficiali di vascello che si sono apprestati e si apprestano a svolgere il particolare ed importante incarico di comandanti di una nave della Marina Militare. L’importanza che la Marina dà a questo momento formativo è rappresentato dal fatto che siamo l’unica marina al mondo a sviluppare tale corso ai giovani tenenti di vascello che si accingono a diventare comandante”.

“Con la città di Augusta vi è un legame indissolubile – ha aggiunto il direttore della Scuola comando navale – . Con il trasferimento nella sua nuova sede la Scuola prosegue nella propria evoluzione per divenire un polo di riferimento più importante per la formazione dei comandanti ed offre la propria professionalità alle marinerie ed anche al mondo civile della leadership in qualsiasi contesto aziendale o istituzionale”.

“Oltre 70 anni ad Augusta, numeri che ancora una volta danno valore al legame tra la città di Augusta e la Marina militare, – ha detto il sindaco Di Mare – . Un legame che in questi anni ci porta ad avere una sinergia sotto numerosi punti di vista ed accolgo il suggerimento di far diventare Augusta un polo di formazione per il comando sfruttando le capacità della Marina”.

L’apertura della 300° sessione della Scuola comando si svolgerà alla banchina “Tullio Marcon” della quarta divisione navale di Augusta il 29 novembre, e per l’occasione sarà inaugurata la nuova sede della scuola.