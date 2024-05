Augusta, scatta il nuovo piano per la raccolta differenziata

Il sistema porta a porta lascerà il posto a quello denominato “Carretta carretta”. In questo modo l’amministrazione intende arrivare al 70% di raccolta in pochi anni e ridurre i costi di gestione

AUGUSTA – Un nuovo piano per la raccolta differenziata dei rifiuti ad Augusta. La raccolta porta a porta attraverso l’uso di mastelli o di carrellati per i grandi condomini, in vigore da ben otto anni, cederà il posto al sistema “Carretta carretta”. Detto progetto prevede dei mezzi definiti “cassonetti mobili” che in giorni e orari prestabiliti verranno posizionati negli spazi a loro dedicati in diverse zone della città per permettere ai cittadini di disfarsi dei rifiuti prodotti.

In ogni carretta si raccoglie un rifiuto particolare

In ogni carretta si raccoglie un rifiuto particolare secondo un programma di raccolta differenziata già predefinito. La carretta è munita di un rilevatore di peso e di sistemi di riconoscimento di sacchetto e/o del cittadino. Dopo questa operazione il cittadino potrà gettare i propri rifiuti dentro la carretta. Gli operatori “Carretta caretta”, nel frattempo, svolgeranno altri compiti che spazieranno dall’educazione al riciclaggio e alla fornitura di sacchetti, dalla comunicazione con i cittadini alla distribuzione di materiale informativo.

Durante l’orario di sosta del mezzo, gli operatori ecologici si dedicheranno soprattutto alla pulizia della zona limitrofa, poi riprenderanno la guida fino alla postazione successiva. Con molta semplicità i cittadini potranno raccogliere e differenziare quasi il 100% dei rifiuti solidi urbani, secondo le direttive europee. La possibilità di monitorare i singoli cittadini permette pure una riduzione dei costi del servizio, molto più accessibili rispetto a quelli dei sistemi attuali, e quindi una riduzione della spesa e della Tari, oltre ad un netto miglioramento dell’inquinamento visivo e olfattivo. Si evitano, infatti, per strada mastelli e sacchetti dagli odori non molto gradevoli.

Il nuovo piano per la raccolta differenziata

Con il nuovo piano per la raccolta differenziata dei rifiuti l’amministrazione comunale megarese si propone di arrivare al 70% di raccolta di differenziata entro i primi anni. Altro obiettivo è quello di ridurre i costi di gestione. L’attuale sistema del porta a porta ha dato dei buoni risultati soltanto in alcune aree del territorio comunale ma, in ogni caso, non è stato raggiunto l’obiettivo previsto dalla legge del 65% di raccolta differenziata.

Dove verrà utilizzato il sistema carretta carretta

Nel centro storico, nel quartiere Terravecchia-Paradiso, in Borgata e nella frazione di Brucoli si utilizzerà il nuovo sistema carretta carretta. Sono previsti ben sei mezzi al centro storico la mattina e sei il pomeriggio, cinque alla Borgata e uno a Brucoli. Il nuovo piano è stato illustrato nel corso dell’ultima seduta del Civico consesso ed è stato approvato con il solo voto dei consiglieri appartenenti alla maggioranza.

Al contempo è stato votato, sempre con i voti della sola maggioranza, un documento che chiede di vigilare sulla corretta attuazione del progetto, impegnando l’amministrazione comunale a effettuare una verifica dopo 18 mesi di servizio sulla percentuale di raccolta differenziata e sull’impatto complessivo del nuovo modello in termini di decoro urbano e prendere in considerazione eventuali modifiche del modello laddove non abbia sortito gli effetti sperati.