Augusta, via libera al Piano delle opere pubbliche

In Consiglio comunale l’ok alla pianificazione triennale e al Documento unico di programmazione. Tra le tante opere previste la messa in sicurezza energetica dell’area delle discariche comunali

AUGUSTA – Il Consiglio comunale di Augusta ha approvato, con 13 voti della maggioranza e due astenuti (i consiglieri del Movimento 5 stelle Suppo e Blanco), il Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 ed il Dup, il Documento unico di programmazione 2024-2026. Il Piano triennale delle opere pubbliche è stato illustrato in aula dal responsabile del settore progettazione, Gianfranco Passanisi.

“Si tratta di una rimodulazione dello scorso piano triennale – ha dichiarato Passanisi – . Vi sono riportati due gruppi di opere. Nel primo gruppo vi sono gli interventi di manutenzione e di accordo quadro e le opere che verranno realizzate direttamente con i fondi comunali quali i loculi del cimitero e le edicole cinerarie, la manutenzione straordinaria dell’acquedotto, i lavori di messa in sicurezza energetica dell’area delle discariche comunali, l’accordo quadro per la manutenzione degli edifici. Nel secondo gruppo vi sono le opere pubbliche che in parte sono finanziate e in parte sono in attesa di finanziamento, quali i progetti di rigenerazione urbana, di realizzazione degli asili nido e delle palestre finanziati con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)”.

Per quanto riguarda la realizzazione del suddetto piano le risorse necessarie ammontano complessivamente a 65.358.964,47 euro. Tra gli interventi previsti per opere incompiute: la costruzione degli spogliatoi e della palestra della scuola Salvatore Todaro, la costruzione della scuola elementare del plesso Domenico Costa I.

Poi sono previsti degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quale quelle dell’acquedotto, della discarica comunale di contrada Ogliastro, lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del plesso di Monte Tauro dell’Orso Mario Corbino, lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione servizi smart city, il progetto per la realizzazione di un centro anti violenza, la ristrutturazione di un fabbricato in via Megara da adibire a centro polifunzionale, il progetto per la rigenerazione urbana del lato ovest dei giardini pubblici, il progetto di difesa della costa di levante dell’isola di Augusta interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti all’erosione marina, i lavori di manutenzione dell’edificio che ospita gli uffici comunali in piazza D’Astorga, il progetto di manutenzione con l’adeguamento alle norme Coni e di efficientamento energetico del palazzetto dello sport sito a Brucoli, lavori di manutenzione della palestra della cittadella scolastica in via Muscatello.

Ancora sono previsti il progetto per la riqualificazione in parco urbano dell’area ex container, la riqualificazione ecologica delle saline di Augusta con la realizzazione di un parco urbano, la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, lavori di realizzazione di un ponte sul torrente Porcaria in contrada Gisira, il progetto per la realizzazione di un teatro comunale, il progetto di fattibilità tecnica – economica dei lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del ponte Federico II, i lavori di ristrutturazione del vecchio macello comunale da destinare a centro di promozione culturale.