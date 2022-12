Aumentano gli stipendi dei forestali siciliani: 50 euro in più, a gennaio anche gli arretrati

Via libera grazie all'accordo con Roma che porterà fondi nelle casse regionali. L'operazione costerà 5 milioni e 161 mila euro, ma la norma è ancora da perfezionare

Aumentano gli stipendi dei forestali siciliani. Il via libera è una delle prime conseguenze degli accordi tra il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Grazie all’intervento di Roma, il governo regionale può pensare dunque a una finanziaria che può guardare a nuove norme. Tra queste c’è anche l’operazione forestali che in prima battuta, come si legge sul Giornale di Sicilia, costerà 5 milioni e 161 mila euro, ma è un costo che raddoppierà nel 2023 e nel 2024.

Forestali in Sicilia, di quanto aumentano gli stipendi

L’assessore all’Agricoltura, il leghista Luca Sammartino sta predisponendo una norma con cui si punta a recepire il contratto collettivo nazionale dei forestali, che prevede aumenti di stipendio da 50 euro netti al mese per tutti.

Ma non solo: ai forestali andranno all’inizio del 2023 anche gli arretrati maturati dal dicembre 2021 al dicembre 2022, per i quali il governo spenderà 5 milioni e 161 mila euro. Ma la norma è ancora da perfezionare. Chi potrà beneficiare dell’aumento dello stipendio? In quota assessorato all’Agricoltura ci sono infatti 11.870 operai (1.173 a tempo indeterminato e 10.697 stagionali), ma ci sono altri lavoratori gestiti dall’assessorato al Territorio, che fa capo a Elena Pagana. Allargare la platea degli aventi diritto comporterà anche un inevitabile aumento del budget, dunque occorre altro lavoro da parte degli uffici.