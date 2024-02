“Incubo” bollette, nuovi aumenti delle tariffe Enel: ecco cosa fare

Molti utenti si sarebbero trovati di fronte a una bolletta di importo 10 volte superiore al normale senza ricevere comunicazione: Altro Consumo spiega come agire.

Si registrano nuovi aumenti delle bollette del gas per i clienti di Enel Energia: lo conferma un’indagine di Altro Consumo, che offre anche delle informazioni utili per gli utenti.

Ecco cosa è successo.

Enel Energia, aumenti delle bollette del gas

“L’azienda sostiene di aver informato correttamente gli utenti interessati già dallo scorso agosto scorso, ma l’onere della prova di non aver ricevuto nulla spetta ai consumatori. Se anche tu sei coinvolto, ti aiutiamo a fare reclamo e ad andare in conciliazione”, si legge all’interno dell’articolo di Altro Consumo.

Aumenti bollette gas Enel Energia, le proteste

Alcuni utenti avrebbero ricevuto bollette di importo anche 10 volte superiore al normale, talvolta senza neanche ricevere la normale comunicazione di modifica delle tariffe. L’erogatore del servizio è Enel Energia, che si occupa della fornitura di energia in grandi città (compresa la capitale, Roma) a chi non è passato al mercato libero dopo la fine del mercato tutelato per luce e gas.

La fine del mercato libero

La fine del mercato tutelato per luce e gas (per il settore energia, più in generale) per clienti domestici non vulnerabili è slittata a luglio 2024. Mentre il mercato libero prevede “servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall’Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA)”, quello libero propone dei prezzi determinati dalle dinamiche del mercato.

Come fare reclamo

Visti gli aumenti delle bollette Enel di luce e gas, diversi cittadini avrebbero contattato il servizio di consulenza legale di Altroconsumo per fare reclamo contro l’operatore sostenendo di non essere stati informati del cambio tariffe. L’azienda Enel Energia avrebbe comunicato ai consumatori le nuove tariffe negli ultimi due mesi del 2023, con il preavviso previsto di 90 giorni. Tanti clienti, però, non avrebbero ricevuto la comunicazione.

Chi intende fare reclamo deve dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione. Per la richiesta si può usare un modulo messo a disposizione proprio dall’Enel (qui il link). In caso di reclamo inviato e rimasto senza risposta per oltre 30 giorni, esistono servizi gratuiti di conciliazione per chi ha subìto disagi: tra questi c’è proprio quello di Altro Consumo, accessibile dal loro sito ufficiale.

