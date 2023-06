Austria, sventato attacco al gay pride: in manette 3 simpatizzanti dell’Isis

Tre persone sono state arrestate in Austria con l’accusa di aver complottato per attaccare la parata per il gay pride. Lo hanno riferito le autorità della sicurezza austriaca spiegando che i tre arrestati hanno 14, 17 e 20 anni e sono accusati di essere simpatizzanti dello Stato Islamico (Isis). Il capo della Direzione generale per la sicurezza pubblica dell’Austria, Omar Haijawi-Pirchner, ha spiegato che i sospetti avevano messo in atto un piano di attacco della ‘Parata arcobaleno’ a Vienna. Al momento non esiste alcun pericolo per la popolazione dato che i tre sono stati arrestati prima che il corteo iniziasse. Gli uomini della sicurezza hanno perquisito le abitazioni dei tre e trovato sciabole, un’ascia, pistole a gas e coltelli, ha spiegato Haijawi-Pirchner.