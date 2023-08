Auto contro moto nel Catanese, grave un 21enne

Il giovane ha riportato vari traumi e, dopo l'intervento del 118, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri (27 agosto) lungo la strada provinciale 89, tra Randazzo e Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Per cause ancora da chiarire, si sarebbero scontrate un’automobile e una moto. Ad avere la peggio nel violento impatto il 21enne alla guida del mezzo a due ruote.

L’intervento dell’elisoccorso

Il 21enne ha riportato vari traumi e, dopo l’intervento dei sanitari del 118, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. La prognosi è riservata e le condizioni del giovane sarebbero gravi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Randazzo e i vigili del fuoco che hanno proceduto a mettere in sicurezza i veicoli per permettere i soccorsi. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

foto Franco Assenza