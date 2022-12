Auto contro muro: 18enne muore carbonizzato

Un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale: salvi i suoi 3 amici

Tragedia a Caselle Torinese.

Un ragazzo di soli 18 anni, Blendi Halili, è morto a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 3 di notte.

Il giovane, che viaggiava insieme a suoi 3 coetanei, si è schiantato improvvisamente contro un muro, con l’auto che ha preso poi fuoco.

La vittima, di origine kosovara, è rimasta intrappolata tra le lamiere, ha perso la vita rimanendo carbonizzato nel rogo, mentre i 3 amici sono riusciti a saltare via dalla macchina in tempo e sono adesso ricoverati in ospedale in buone condizioni.

Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, Blendi Halili, iscritto a scuola guida, non aveva ancora conseguito nè il foglio rosa, nè tantomeno la patente.