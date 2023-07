Auto contro pullmino, muore 27enne al nono mese di gravidanza

Nell'impatto, molto violento, la giovane ha perso la vita per le gravi ferite riportate. Nulla da fare per la bimba che aveva in grembo

Tragico incidente stradale a Sant’Arsenio, in provincia di Salerno. Per cause ancora da accertare, una Fiat 500 a bordo della quale viaggiava una 27enne al nono mese di gravidanza si è scontrata con un pullmino.

Impatto violento

Nell’impatto, molto violento, la giovane ha perso la vita per le gravi ferite riportate. Nulla da fare anche per la bimba che aveva in grembo. I sanitari giunti sul posto del sinistro hanno prestato il primo soccorso alla giovane, prima del trasferimento in elicottero all’ospedale di Salerno. La 27enne, pero’, è morta dopo alcune ore.

Dolore nella comunità salernitana

Dolore e rabbia nella comunità della città del Salernitano appresa la notizia della morte della giovane. La donna si era sposata da poco più di un anno e viveva a Sant’Arsenio.