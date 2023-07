Auto in fiamme sulla A19 Palermo-Catania, circolazione bloccata: traffico deviato

Giornata complicata per chi si trova a percorrere l'autostrada A19. Auto in fiamme all'altezza degli svincoli di Agira e Dittaino.

Si ripetono i disagi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. L’asse che collega le due principali città siciliane è rimasta provvisoriamente chiusa durante la mattinata in direzione Palermo tra gli svincoli di Agira e Dittaino, dal km 142,700 al km 136,400, per la presenza di un’autovettura in fiamme.

Il personale di Anas è rimasto sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla Strada Statale 192, e per il ripristino della normale circolazione, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi.

A19, in mattinata un incidente mortale

Si tratta del secondo inconveniente che si è verificato in mattinata lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Un incidente tra due mezzi all’altezza del chilometro 101, nel territorio di Santa Caterina Villarmosa, subito dopo lo svincolo di Caltanissetta, è costato la vita a una persona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scontrarsi sarebbero state un’auto e un mezzo pesante. Necessario, sul punto l’intervento dell’elisoccorso.