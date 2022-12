Auto fuori strada prende fuoco, illeso e denunciato conducente

Il giovane ha perso il controllo della propria auto ed è uscito di strada, andando a sbattere violentemente contro un palo della luce

Ha perso il controllo della propria auto ed è uscito di strada, andando a sbattere violentemente contro un palo della luce: nello schianto l’auto, una Fiat Grande Punto, ha preso fuoco finendo completamente carbonizzata nel giro di alcuni minuti. È successo nella tarda serata di domenica a Bastia Umbra, nei pressi della rotonda tra via Berlino e via Cipresso, e il giovane ventitreenne alla guida è rimasto indenne.

Patente ritirata

E’ uscito dall’auto ed ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Sul posto, oltre al 118 per le cure mediche, sono intervenuti anche i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi, che hanno eseguito i rilievi e fatto rimuovere l’auto. I militari hanno constatato che il giovane aveva assunto bevande alcoliche ed è risultato positivo all’etilometro. E’ stato denunciato per aver causato un sinistro stradale mentre si trovava sotto l’influenza di alcol e poiché neo-patentato, oltre che per la perdita del controllo del mezzo e per il danneggiamento di segnaletica stradale. La patente gli è stata revocata e tutti gli atti sono stati trasmessi alla procura della Repubblica ed alla prefettura di Perugia.