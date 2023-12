Auto in fiamme e fumo nero sulla A29 Palermo Mazara: lunghe code all’ingresso della città

Pattuglie della polizia stradale e vigili del fuoco sul posto

Si registrano code all’ingresso della città a causa di un’auto andata in fiamme. Il veicolo risulta fermo lungo la corsia di emergenza sul raccordo dell’A29, nella carreggiata in direzione Palermo, all’altezza dell’ospedale Cervello.

Vigili del fuoco sul posto

Prima che la situazione potesse prendere una brutta piega, con il mezzo pronto a infuocarsi, un automobilista avrebbe fatto in tempo a fermarsi, accostare e scendere dall’abitacolo. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale per gestire la viabilità e consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.