Scontro fra tre automobili sull’A29 nel Palermitano, due feriti

L'incidente tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine, in prossimità delle gallerie, in direzione Palermo

E’ di due feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, il bilancio di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino lungo l’autostrada A29, tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine. Per cause ancora da chiarire si sarebbero scontrate tre automobili in prossimità delle galleria, in direzione Palermo.

L’intervento del 118

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i medici del 118 per prestare il primo soccorso ai feriti, trasportati in ospedale, e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere delle auto le persone rimaste coinvolte nell’impatto. Presente la polizia stradale per i rilievi.