Auto in fiamme nell’Agrigentino, mezzo completamente incenerito: si indaga

Sono in corso accertamenti per verificare la natura del rogo. Si tratta dell'ennesima vettura andata in fiamme nella provincia.

Ancora auto in fiamme nell’Agrigentino. Una Nissan Pixo, di proprietà di un 40enne del posto, è andata completamente distrutta a causa di un rogo la cui natura è ancora da comprendere. Le fiamme si sono sviluppate in via Cimabue, dove l’auto si trovava parcheggiata.

Le indagini

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Sono intervenuti anche gli agenti di Polizia che hanno avviato le indagini per riuscire a fare luce sull’accaduto.

Secondo una prima ispezione, non sarebbero state ritrovati segni che possano far pensare a un atto incendiario. Nessuna presenza – a quanto pare – di bottiglie o taniche contenenti liquido infiammabile.

Ciononostante, nessuna ipotesi al momento può essere esclusa, specialmente gli altri recenti casi di auto andate in fiamme sempre nell’Agrigentino.