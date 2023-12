Auto piomba all’interno del centro commerciale, tragedia sfiorata nel Trapanese

Secondo una prima ricostruzione dello spregevole episodio, sarebbe stata una lite la causa dell'irruzione nel centro commerciale

Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in un centro commerciale a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Per cause ancora da chiarire, una automobile è riuscita ad entrare all’interno della struttura in contrada Strasatto.

L’intervento dei carabinieri

Secondo una prima ricostruzione dello spregevole episodio, sarebbe stata una lite la causa dell’irruzione nel centro commerciale. Una persona alla guida dall’auto sarebbe entrata allo scopo di inseguire qualcuno. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia. I militari hanno fermato e interrogato il conducente dell’auto.