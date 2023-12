Brutto incidente nella notte sulla A29, si ribalta auto: ferite due persone

Feriti lievemente i due occupanti del veicolo, ribaltatosi in zona Tommaso Natale: tanta paura ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza.

Incidente sulla A29 Palermo – Mazara del Vallo nella notte: un’auto si è ribaltata in zona Tommaso Natale, in direzione del capoluogo regionale.

Ci sarebbero due feriti, fortunatamente – in base alle prime informazioni sul sinistro – in condizioni non gravi.

Auto ribaltata e feriti sulla A29

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente del veicolo coinvolto avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. Avrebbe sbandato e l’auto si sarebbe capovolta. I due occupanti sarebbero rimasti feriti, fortunatamente sembra in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso, la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

AGGIORNAMENTO: Un testimone ha contattato il QdS, riferendo che all’origine dell’incidente non vi sarebbe un colpo di sonno come inizialmente ipotizzato ed erroneamente riportato. Secondo il testimone in questione, un’auto a forte velocità avrebbe speronato il veicolo coinvolto nell’incidente, facendolo finire fuori strada.

Il veicolo in fiamme

L’autostrada A29, purtroppo, è spesso teatro di brutti incidenti. La scorsa settimana un’auto sarebbe andata in fiamme lungo l’autostrada, nei pressi dell’ospedale Cervello di Palermo. In seguito al pericoloso incendio, si sono formate lunghe code all’ingresso del capoluogo regionale. Sul posto, anche in questo caso, i vigili del fuoco e gli operatori della polizia stradale per le operazioni di soccorso e gli accertamenti di rito.

