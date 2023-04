Incidente all’alba, auto ribaltata e persona incastrata tra le lamiere in viale Regione

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale dopo il sinistro, nei pressi di un centro commerciale palermitano.

Nuovo incidente in viale Regione Siciliana a Palermo: un’auto con a bordo due persone si è ribaltata questa mattina all’alba.

Il bilancio è di due persone ferite.

Auto ribaltata in viale Regione Siciliana

Rimane ancora di verificare la dinamica esatta dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo si sarebbe ribaltato improvvisamente – per cause da accertare – nei pressi di un centro commerciale. Una persona sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo. Per questo, si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il malcapitato e affidarlo alle cure necessarie. Sembra che, fortunatamente, le condizioni dei feriti non siano gravi.

Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia municipale per i rilievi del caso.

Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente registrato in Sicilia nelle ultime ore. Il 25 aprile, infatti, si è rivelato particolarmente tragico in particolare per la provincia di Catania: in seguito a un incidente avvenuto lungo la A18 – che ha coinvolto un’auto e una moto – ha perso la vita una giovane, Arianna Franceschino, 27enne di Aci Sant’Antonio. Un ragazzo, fidanzato della vittima, è rimasto gravemente ferito in seguito al sinistro in autostrada e attualmente il giovane si trova all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Immagine di repertorio