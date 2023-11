“Beccato” su auto rubata in giro a Nesima, scattano l’inseguimento e la denuncia

Inutile il tentativo di fuga del 40enne e del suo "compagno di viaggio", bloccati dai carabinieri.

Una “vecchia conoscenza” dei carabinieri di Catania “beccata” a bordo di un’auto rubata a Nesima e denunciata assieme al suo compagno di viaggio. Si tratta di un 40enne con precedenti per furto.

Ecco il resoconto dell’attività, eseguita dai militari dell’Arma nel corso di una serie di controlli contro l’illegalità diffusa e per la prevenzione di furti e rapine nel capoluogo etneo.

In giro su auto rubata a Nesima, due denunciati

La scorsa notte, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, in servizio perlustrativo nella zona alta della città, ha incrociato in via Carmelo Florio un’utilitaria con due persone a bordo, riconoscendone subito il conducente, un 40enne del posto pregiudicato per furto. Quest’ultimo, notati i carabinieri, avrebbe subito accelerato tentando di scappare.

Invertito il senso di marcia e chiesto alla Centrale Operativa di coordinare le altre pattuglie in quel momento presenti in città, i militari hanno iniziato l’inseguimento dell’auto, che, dopo pochi minuti, è stata intercettata e bloccata in via Taormina, scongiurando così, oltre alla fuga dei malviventi, anche incidenti stradali che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti.

Il controllo

Sono quindi scattati i controlli sui due soggetti e sull’auto, che è risultata rubata qualche giorno prima a Misterbianco. Non c’è quindi stata possibilità di scampo per il fuggitivo e il suo compagno di “viaggio”, un 18enne di Catania, condotti in caserma e denunciati per ricettazione in concorso.

L’auto, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria, una signora di Misterbianco che, appreso del ritrovamento dell’auto, si è subito recata in via Taormina e ha ringraziato i carabinieri.