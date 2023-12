Auto sbatte contro veicolo in sosta e si ribalta, paura per una famiglia di Messina

Padre, madre e figlio neonato sono stati trasportati in ospedale. Nessun componente sarebbe in pericolo di vita

Incidente autonomo per fortuna senza conseguenze nella tarda serata di ieri (30 novembre) a Messina. Per cause ancora da chiarire, un’automobile con a bordo una famiglia composta da padre, madre e un neonato, ha perso il controllo prima di finire contro un’auto in sosta e ribaltarsi. E’ successo in via Cianciolo, nel quartiere Bordonaro.

L’intervento dell’ambulanza

Lanciato l’allarme da alcuni residenti, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare il primo soccorso. La famiglia è stata trasportata in ospedale e, secondo le prime informazioni, nessun componente sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Presenti gli agenti della polizia municipale per i rilievi.