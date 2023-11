Perde il controllo dell’auto e precipita in una scarpata, muore 72enne

Una donna di 72 anni è morta nella tarda serata di ieri nel territorio di Bologna. L'auto che guidava è finita in una scarpata

Incidente stradale mortale nel Bolognese. Per cause ancora da accertare, un’automobile con alla guida una 72enne, ha sbandato ed è finita in fondo ad una scarpata. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri a Bocca di Rio, nel territorio di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna.

L’intervento del 118

Sul posto, lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito sul luogo dell’inidente, sono intervenuti i sanitari del 118 e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico. I vigili dle fuoco hanno recuperato il corpo della donna priva di vita.