Auto si scontra con autocarro e si ribalta sulla Palermo-Mazara, due feriti

Incicente stradale questa mattina, intorno alle 7, sulla Palermo-Mazara in direzione Trapani. Per cause ancora da chiarire un’automobile con a bordo due persone si è scontrata con un autocarro poco prima dello svincolo per l’aeroporto di Palermo e si è ribaltata. Nell’impatto sono rimaste ferite le persone all’interno dell’auto.

L’intervento del 118 e del personale Anas

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo del sinistro cono intervenuti i medici del 118. Le persone rimaste ferite nell’impatto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Presenti anche i vigili del fuoco e il personale dell’Anas. Il traffico, dopo la rimozione dei mezzi, è tornato regolare.