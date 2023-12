Auto, Urso: “Incentivi di un miliardo per famiglie a basso reddito”

"Abbiamo predisposto un nuovo piano incentivi sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e produttivo", dice il ministro

“Abbiamo predisposto un nuovo piano incentivi sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e produttivo, con quasi un miliardo di euro nel 2024. Abbiamo tre obiettivi: la rottamazione delle auto più inquinanti, le euro 0,1,2,3, con risorse destinate alle famiglie a reddito basso, prevalentemente orientate su modelli realizzati negli stabilimenti italiani per aumentare la produzione nazionale”. E’ quanto afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un’intervista a ‘Il Messaggero’.

“Puntiamo a realizzare produzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili”

“Per la tenuta delle filiera nazionale è necessario che vengano prodotte in Italia almeno un milione di autovetture, – spiega il ministro – è questo l’obiettivo che ci siamo posti. Puntiamo a realizzare in Italia produzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili: tra legge di bilancio e revisione del Pnrr possiamo contare su una dotazione di 3,5 miliardi per i contratti di sviluppo”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Nel 2024 tre leggi quadro

Urso inoltre annuncia che nel 2024 saranno realizzate tre leggi quadro “la prima sulle tecnologie di frontiera (Intelligenza artificiale, metaverso e meccanica quantistica) – aggiunge – la seconda sulla Space economy per fare dell’Italia un grande attore nelle politiche spaziali, la terza sulla Blue economy per riaffermare il nostro primato nelle risorse marine anche subacquee”. Il 2024 comunque per il ministro del Made in Italy “sarà un anno di svolta. L’inflazione si ridurrà e con essa anche il tasso di interesse bancario, questo dovrebbe facilitare il rilancio dei consumi e gli investimenti”.