Bonus auto 2024, si alzano gli incentivi: fino a 13.750 euro di sconto, tutte le novità

Previste importanti novità per il Bonus auto 2024. Ecco quali potrebbero essere le modifiche anticipate dal Ministero.

Nel 2024 potrebbero tornare gli incentivi per coloro che acquistano una nuova auto. Le agevolazioni, previste già a partire dal mese di gennaio, non riguarderanno soltanto le auto elettriche e ibride, ma verranno estese anche in caso di rottamazione delle vetture più “anziane” ed inquinanti.

Bonus auto 2024, le anticipazioni del Ministero

Secondo alcune indiscrezioni, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, potrebbe presto firmare un decreto per l’erogazione di un bonus che possa andare a migliorare l’agevolazione già adottata in passato. Iniziano a circolare già le prime cifre.

Per il 2024, il Ministero potrebbe mettere sul piatto uno stanziamento di poco inferiore al miliardo di euro per il nuovo Bonus auto. Verranno aggiunti, infatti, 320 milioni di euro avanzati negli anni passati ai 610 milioni di euro già attesi.

L’innalzamento del bonus auto

Verrà innalzato anche il tetto degli incentivi dagli attuali 5mila euro ai futuri 13.750 euro. Saranno destinati anche ulteriori forti per le auto ICE, vale a dire i veicoli “Internal Combustion Engine” funzionanti a benzina, diesel, gpl, metano, full e mild-hybrid.

Il Ministero destinerà anche delle agevolazioni per le famiglie che presentano un reddito ISEE inferiore alla cifra dei 30mila euro e per tutti coloro che decidono di rottamare auto più vecchie corrispondenti alle Euro 0-1-2.