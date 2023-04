Auto, Urso: “Siamo sulla strada giusta, Ue apre a biocarburanti”

"Si mantiene così in vita il motore endotermico anche in futuro", ha detto il ministro delle Imprese del Made in Italy

“Sull’automotive siamo finalmente sulla strada giusta. Prevale la ragione sull’ideologia e quindi la neutralità tecnologica che il governo italiano è riuscito a imporre in Europa, come dimostrano le sagge parole del commissario Ue Simson, che ha aperto la strada anche ai biofuels. Si mantiene così in vita il motore endotermico anche in futuro, e quindi la straordinaria filiera produttiva italiana del settore”. E’ quanto ha affermato il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Vinitaly and the City a Verona.

Il ministro: “Europa possa diventare polo tecnologico-industriale”

“La battaglia italiana sulla neutralità tecnologica è una battaglia di avanguardia – ha aggiunto – affinché l’Europa possa diventare sempre più un polo tecnologico-industriale, esempio e modello per il resto del pianeta”.