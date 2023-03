Autonomia differenziata, Calderoli: “Ok dal Cdm a riforma”

Il ministro: "Italia ha storica occasione per rinnovamento strutturale"

Se la scena questa sera sembra prendersela la storica approvazione del decreto riguardante il progetto che potrebbe portare alla luce il “Ponte sullo Stretto”, dal Consiglio dei ministri odierno è emersa anche un’altra importante novità. Sì, perché è arrivato il via libera all’unanimità da parte del governo anche sulla riforma dell’autonomia differenziata proposta dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. L’approvazione del disegno di legge costituisce dunque un primo, ma fondamentale, passo, di grande importanza dal punto di vista politico,

Calderoli: “Con riforma autonomia l’Italia ha storica occasione di rinnovamento”

“C’è il via libera definitivo e unanime del Consiglio dei Ministri all’autonomia differenziata, il cammino della riforma procede. Ora il disegno di legge si appresta ad imboccare la strada verso l’esame del Parlamento, che sarà quindi pienamente coinvolto in questo percorso. In quell’ottica di collaborazione che guida il mio lavoro fin dal principio, nel testo definitivo oggi approvato sono state inserite alcune proposte emendative degli enti territoriali, ivi compresa l’insularità – ha commentato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli – L’Italia ha una storica occasione di rinnovamento strutturale che va affrontata senza pregiudizi o ideologie, ma con pragmatismo e consapevolezza. Il mio obiettivo è far correre il nostro Paese come un treno ad alta velocità, superando i divari che il centralismo attuale ha cristallizzato e permettendo a tutti di migliorare nel segno dell’efficienza, dello sviluppo, della trasparenza e della responsabilità. E’ una sfida per il futuro e la modernità, che possiamo e dobbiamo cogliere nell’interesse dei cittadini”.