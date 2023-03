Autonomia: a Palermo Cgil avvia raccolta firme per legge contro

La sottoscrizione, partita il 9 novembre, si concluderà a maggio: obiettivo raccogliere 50 mila firme

Banchetti della Cgil e della Flc Cgil Palermo raccoglieranno da oggi, in via Magliocco, firme contro l’autonomia differenziata. Oggi, domani e venerdì – e poi il 4, 5, 11 e 12 aprile – dalle 16.30 alle 19,30, sarà possibile firmare di presenza per sostenere la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare di modifica di parte degli articoli 116 e 117, comma 3 della Costituzione, sulle competenza tra Stato e regioni. La sottoscrizione, partita il 9 novembre, si concluderà a maggio: obiettivo raccogliere 50 mila firme.

“Stiamo realizzando diverse iniziative per coinvolgere i cittadini perché è importante dire il proprio no a qualsiasi ipotesi di regionalizzazione della scuola e dell’istruzione – affermano Laura Di Martino, segretaria Cgil Palermo e Fabio Cirino, segretario generale Flc Cgil Palermo – Il rischio è l’aumento del divario Nord-Sud e delle disuguaglianze nell’esercizio del diritto allo studio, garantendo le regioni più ricche a tutto svantaggio delle regioni che hanno meno risorse. Se la riforma dovesse passare avremmo tanti sistemi scolastici: noi vogliamo una scuola sola, quella della Costituzione, una scuola, così come una sanità, accessibile a tutti. Per questo è importante dare ai cittadini la possibilità di prendere posizione e partecipare alla raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare di segno contrario da presentare in Parlamento che riporti l’istruzione alla potestà esclusiva dello Stato e riconosca la piena universalità dei diritti”.