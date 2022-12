Riaperta la rampa in uscita direzione Catania dello svincolo di Irosa sulla A19

“Riaperta in tempi record la rampa in uscita direzione Catania dello svincolo autostradale di Irosa”.

Ad annunciarlo è la giunta dell’Unione Madonie, guidata dal presidente Pietro Macaluso, che ringrazia la Città Metropolitana di Palermo e l’impresa esecutrice dei lavori per avere anticipato i tempi previsti.

La chiusura temporanea, si legge in una nota, era prevista dal 15 dicembre al 24 dicembre. Come auspicato dall’Unione Madonie, con quattro giorni di anticipo la viabilità torna alla normalità a vantaggio dei viaggiatori e per coloro che in questi giorni di festa raggiungeranno le Madonie, conclude la nota.

(ITALPRESS).