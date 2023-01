Avola, violento impatto in via Fontana: feriti tre automobilisti

Sul posto sono giunti subito dopo i vigili del comando stazione di Avola

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in via Fontana. Attorno alle 15.30 tre autovetture si sono scontrate nel quartiere periferico “Fontana” vicino alla piazza San Sebastiano. La dinamica non è ancora stata chiarita del tutto (sul posto a effettuare i rilievi del caso sono giunti dopo pochi minuti i vigili del comando stazione di Avola). Le auto coinvolte sono una Fiat 500, una Opel Astra e una Citroen C3. A causa del violento impatto, gli occupanti dei veicoli hanno riportato delle lievi ferite.