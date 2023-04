Avviso 22, l’assessore Albano dopo l’incontro: “Verifiche sulle pratiche dei tirocinanti”

Si è tenuto quest'oggi l'incontro tra il rappresentante della Regione e i sindacati: promessa la verifica di tutte le pratiche pendenti

L’ufficio di diretta collaborazione dell’assessore al Lavoro della Regione Siciliana Nuccia Albano ha ricevuto, questa mattina, i rappresentanti dei sindacati che hanno manifestato davanti la sede dell’assessorato in via Trinacria, a Palermo, chiedendo il pagamento dei tirocinanti ex Avviso 22.

“Una volta accertate regolarità, verranno regolarizzate le posizioni”

“Da un confronto con gli uffici è emerso che sono 300 le pratiche in itinere: 120 probabilmente saranno esitate positivamente e 180 presentano, invece, criticità. Quando verranno definite le procedure per accertare la regolarità e il bilancio sarà in grado di emettere i pagamenti, verrà regolarizzata la posizione. Per quanto riguarda le restanti 180 pratiche verrà indetta una riunione, con sindacati e componenti dei nostri uffici, per affrontare le problematiche da superare. Qualora i problemi dovessero rimanere irrisolvibili, ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità sul mancato pagamento”.