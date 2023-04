Ex tirocinanti Avviso 22 manifestano a Palermo: “Noi costretti a lottare con la realtà”

"I numerosi problemi ed errori certificano il fallimento di questo avviso": una brutta storia senza fine per gli ex tirocinanti.

Manifestazione oggi a Palermo dei tirocinanti ex Avviso 22: i partecipanti si sono ritrovati, a partire dalle ore 9, all’Assessorato regionale al Lavoro.

La protesta è organizzata da Nidil Cgil e dalla Cgil Sicilia, a sostegno della richiesta delle indennità che 300 giovani che hanno svolto i tirocini tra il 2019 e il 2022 non hanno percepito e 180 di loro rischiano di non percepire affatto a causa di problemi burocratici.

Palermo, manifestazione degli tirocinanti dell’ex Avviso 22

“Chiediamo alla Regione di trovare una soluzione per potere garantire l’indennità a tutti coloro che hanno svolto tirocini”, dichiarano Andrea Gattuso, coordinatore regionale Nidil, e Francesco Lucchesi, segretario confederale Cgil Sicilia. “Il bassissimo tasso di trasformazione dei tirocini in rapporti di lavoro, meno del 10% dei 1600 tirocini attivati dal 2019 e i numerosi problemi ed errori certificano il fallimento di questo avviso“.

Gattuso e Lucchesi, dando voce alle richieste degli ex tirocinanti, ritengono che in Sicilia si debba “ripensare alle politiche attive del lavoro“. “Il Governo attivi sin da subito dei tavoli con le organizzazioni sindacali per non disperdere importanti risorse e, soprattutto, dare risposte concrete ai tanti disoccupati siciliani”, è il loro appello.

“Siamo stati sempre inascoltati dalle istituzioni della politica regionale siciliana – sottolinea Oreste Lauria, portavoce dei tirocinanti Avviso 22 -. Adesso è arrivato il momento di far sentire la nostra voce, far sentire le nostre sofferenze per il disagio economico. Molti ex tirocinanti oggi sono disoccupati e si fa fatica ad andare avanti ogni giorno che passa, siamo costretti a lottare con la realtà”.