Bagheria, sprint per la sicurezza delle scuole

Assegnato al Comune di Bagheria un finanziamento per le indagini geognostiche e le verifiche strutturali sui plessi di competenza. Una risposta alle preoccupazioni di famiglie e personale

BAGHERIA (PA) – Un finanziamento da 245.556 euro messo a disposizione dall’Ufficio speciale Edilizia scolastica e universitaria dell’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana – nell’ambito dei fondi Po Fesr 2014-2020: Azione 10.7.1: “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente” – è stato assegnato al Comune.

Gli uffici competenti hanno infatti ricevuto il decreto di approvazione delle operazioni ammissibili e ammesse a finanziamento per le indagini geognostiche e per le verifiche strutturali al fine di ottenere la certificazione di vulnerabilità sismica per i plessi scolastici di proprietà dell’Ente. Responsabile unico del procedimento è l’ingegner Giancarlo Dimartino, mentre a seguire tutta la procedura saranno il geometra Onofrio Lisuzzo e l’architetto Lidia Cuffaro.

Il Comune era stato destinatario di 177.499,98 euro, somma che non avrebbe coperto le indagini geognostiche e le verifiche strutturali per tutti gli edifici scolastici che ancora necessitano di tali controlli. Nella nota di accettazione del finanziamento gli uffici hanno richiesto di impinguare la somma per coprire le necessità di tutti gli edifici scolastici cittadini che dovevano ricevere tali opere per la sicurezza sismica ed è stato ottenuto l’aumento della somma a 245.556 euro. I ribassi delle operazioni di gara potranno essere utilizzati dai beneficiari per lo scorrimento dell’elenco delle operazioni valutate ammissibili a finanziamento.

Le scuole che fruiranno dei lavori sono la elementare e la palestra dell’istituto comprensivo statale Pirandello di via Filippo Buttitta, la scuola media dell’istituto comprensivo Ignazio Buttitta di via Flavio Gioia e il plesso Castronovo di via Libertà, la scuola elementare Girgenti di via Grotte, l’istituto comprensivo IV-Aspra, la scuola materna Girgenti di via Senofonte, la scuola elementare di via Scordato ad Aspra, la scuola elementare Buttitta, l’asilo nido di via Costantino e l’asilo nido di via Monsignor Arena.

Con il Decreto del dirigente generale numero 5654 del 19 luglio 2017, pubblicato sulla Gurs numero 31 del 28/07/2017 era stato approvato l’avviso per l’assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura. La somma complessiva messa a disposizione per tali indagini diagnostiche era pari a 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Po Fesr per Comuni, Città metropolitane, Liberi consorzi di Comuni, tra questi il Comune di Bagheria che ora dovrà mettere in atto tutte le consequenziali procedure per la gara per l’esecuzione dei lavori.

“Ringrazio gli uffici – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Provvidenza Tripoli – che hanno lavorato a questo finanziamento. Si tratta di un passaggio importante che ci permette di procedere al consolidamento sismico e alla messa in sicurezza di quegli edifici scolastici privi ancora delle necessarie certificazioni”.