Era svenuto in uno scantinato: ritrovato a Bagheria il 91enne scomparso

A tre giorni di distanza dalla scomparsa, la lieta notizia per i familiari dell'anziano

Temevano di trascorrere il più amaro Natale. Invece, fortunatamente, la vicenda di Giacomo Sparacio, il 91enne scomparso in quel di Bagheria ha un lieto fine. L’anziano è stato trovato, privo di sensi, all’interno di uno scantinato in via Cortile Greco. Trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, per lui sono inziati i controlli medici di rito volti a scongiurare particolari problemi di salute.

La lieta notizia

Disperse le sue tracce nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, allarmato, era stato il figlio, tramite un’accurata descrizione fisica del padre, a lanciare un appello ai suoi contatti su Facebook. Dopo qualche giorno di apprensione, finalmente l’attesa notizia che solleva l’animo dei familiari.