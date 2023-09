Bagno chimico vola da un camion: paura in strada – VIDEO

Momenti di grande paura in strada: un bagno chimico è volato da un camion in curva finendo per strada. Fortunatamente, non ci sono feriti

Momenti di paura in strada a Matino, in provincia di Lecce.

Come mostrato da un video divenuto già virale sul web, un bagno chimico mal assicurato sul retro di un camion è volato via improvvisamente, finendo per strada.

Fortunatamente non ci sono feriti

L’impianto è andato poi a schiantarsi contro un palo della luce, mentre alcuni automobilisti di passaggio suonano il clacson per provare ad allertare il conducente.

Il tutto si è concluso senza gravi conseguenze: per fortuna non vi erano pedoni sul marciapiede interessato dall’incidente.