Bali anzichè Bari sul biglietto aereo: influencer resta bloccato in Giappone in aeroporto per errore

Per via di un incredibile errore tecnico sul biglietto, un influencer è rimasto bloccato in Giappone in aeroporto

Doveva viaggiare verso Bari, ma per via di un clamoroso errore sul suo biglietto aereo compariva Bali come destinazione.

Incredibile quanto accaduto all’influencer Marco Togni, rimasto bloccato in aeroporto a Tokyo in Giappone a causa del disguido.

“Hanno sbagliato a scrivere: al posto di mandarmi a Bari, hanno scritto Bali. Questi giapponesi hanno confuso la R con la L”, lo sfogo sui social del 37enne.

L’uomo vive in Giappone da 15 anni e doveva recarsi sabato a Trani

Togni, che vive in Giappone da oltre 15 anni, era atteso sabato a Trani per la presentazione di un suo libro e, nonostante l’intoppo, è riuscito infine a onorare l’impegno.

“Un po’ di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito. Gli dico devo andare a Trani in Puglia, quindi da Tokyo devo andare fino all’aeroporto di Bari. Mi prenota tutto, arrivo qua in aeroporto mi danno i biglietti, guardo: scalo a Giacarta. Ma se devo andare in Puglia, lo scalo non può essere a Giacarta!”.