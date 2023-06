Elezioni Acireale 2023, sfida tra ex sindaci: Barbagallo vince. “Tanto lavoro da fare”

Roberto Barbagallo e Nino Garozzo si contendono il ruolo di sindaco di Acireale: gli aggiornamenti e i risultati del ballottaggio.

Elezioni comunali 2023, ecco i risultati dello spoglio ad Acireale dopo il ballottaggio tenutosi nelle giornate di domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Ballottaggio Acireale 2023: affluenza, spoglio, risultati

Ore 18. 49: “La città ha tanto bisogno. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, c’e’ tanto da fare ad Acireale e per le sue frazioni. In questi anni è’ mancata la politica, sono mancate le scelte. Partiremo dalla giunta e dalla verifica dei conti per capire anche cosa ereditiamo”. Queste le prime parole, rilasciate ai media locali, del neo sindaco di Acireale, nel catanese, Roberto Barbagallo, molto vicino al deputato regionale siciliano di Forza Italia, Nicola D’Agostino. “Vogliamo il bene di Acireale -aggiunge Barbagallo che ha avuto la meglio contro Nino Garozzo anche lui schierato con il centrodestra- e ce la metteremo tutta per la nostra comunità”.

Ore 16.50: Roberto Barbagallo eletto sindaco di Acireale con 8.964 voti (52%). Si ferma a 8.417 voti lo sfidante Nino Garozzo. Oltre mille le schede nulle o bianche.

Ore 16.15: Vantaggio per Roberto Barbagallo, con più del 50% delle preferenze. Risultati parziali (scrutinate 42 sezioni su 56).

Ore 15.50: Dato affluenza: alle ore 15 del 12 giugno, momento di chiusura delle urne, hanno votato 18.459 persone (il 40,46% degli aventi diritto).

Ore 15: Inizia lo spoglio. Ancora da definire il dato sull’affluenza: alle ore 23 dell’11 giugno (ultimo dato definitivo disponibile, riportato dalla Regione Siciliana), ad Acireale avevano votato 14.053 persone (il 30,80% degli elettori chiamati al voto).

Elezioni comunali 2023 in Sicilia, gli altri Comuni tornati al voto

Oltre ad Acireale, sono andate al ballottaggio le città di: Siracusa, Aci Sant’Antonio (CT) e Piazza Armerina (EN).

Siracusa è l’unico dei quattro capoluoghi di provincia chiamati al voto in occasione delle elezioni amministrative 2023 (Siracusa, Catania, Trapani e Ragusa) che non ha eletto il proprio sindaco alla prima tornata elettorale e che, quindi, ha dovuto attendere il ballottaggio.

Ad Acireale si sfidano due ex sindaci: Roberto Barbagallo e Nino Garozzo. Nessuno dei due ha ottenuto il 40% necessario per ottenere il ruolo di sindaco: si sono fermati rispettivamente al 34,31% e al 26,59%. Barbagallo è sostenuto da otto liste (Acireale Riparte, L’8 per Acireale, Acireale Vale!, Insieme per Acireale Vento di Cambiamento, Acireale 2030, Roberto Barbagallo Sindaco, Acireale È Viva, Lavoro Solidarietà e Progresso); Garozzo da sei (Prima l’Italia, Democrazia Cristiana, Sud chiama Nord – Cateno De Luca per Acireale, Fratelli d’Italia, Curiamo Acireale, Garozzo Sindaco).

Immagine di repertorio