Banconote da 500 euro non più in circolazione, cosa succede? Facciamo chiarezza

Facciamo chiarezza sul caso dello stop alle banconote da 500 euro. Cosa cambia per i cittadini e perché non saranno più stampate.

Sono in tanti i cittadini che, in questi giorni, continuano a interrogarsi sul caso delle banconote da 500 euro e della loro “scomparsa” dalla circolazione, del quale ci eravamo occupati nelle scorse settimane. Com’è noto, infatti, la Banca centrale europea ha deciso di non immettere più sul mercato il taglio più grande della moneta cartacea dell’euro.

Recentemente si era parlato della data del 27 gennaio 2023 come giorno in cui le banconote da 500 euro non sarebbero più circolate nel nostro Paese e, macroscopicamente, all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea? Ma è davvero così? A riguardo, specialmente sui social, sono circolate diverse notizie infondate per le quali è necessario fare definitivamente chiarezza.

Banconote da 500 euro, taglio non più stampato

Innanzitutto, va sottolineato come dal 27 gennaio scorso non si sono verificate sostanziali novità per quanto riguarda la circolazione di queste banconote all’interno dell’Eurozona. Tale data si accavalla infatti con quella già riportata in passato da un comunicato diffuso dalla Banca centrale europea sul proprio sito ufficiale.

Nella nota viene specificato, infatti, che le banche centrali non avrebbero più distribuito il taglio da 500 euro a partire dal 27 gennaio 2019. L’emissione della moneta cartacea è stata autorizzata fino e non oltre il 26 gennaio di quell’anno.

Cosa cambia con i pagamenti

Ma cosa accade, dunque, nel caso in cui un cittadino vuole effettuare un pagamento utilizzando una banconota da 500 euro? Anche in questo caso è la Banca centrale europea a sciogliere ogni dubbio.

La Bce ricorda infatti come le banconote da 500 euro avranno ancora corso legale nell’Eurozona saranno ancora valide e, pertanto, i cittadini potranno regolarmente utilizzarle per le proprie commissioni. Semplicemente, come detto, non ne verranno più stampate di nuove.

Banconote da 500 euro, perché lo stop della stampa

La decisione di non procedere più alla stampa delle banconote da 500 euro è stata assunta al fine di combattere i trasferimenti illeciti di denaro e la riproduzione banconote false, rendendo quindi la vita “difficile” a chi vive di contrabbando e contraffazione.

Inoltre, per i cittadini risulta sempre più complesso riuscire a scambiare una banconota dal taglio “elevato” come quello da 500 euro. In circolazione, infatti, è più comune trovare i tagli più piccoli da 200 o 100 euro, fino ad arrivare a quelli minori.