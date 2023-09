Banditi tentano rapina in una gioielleria a Sambuca di Sicilia, il titolare li mette in fuga

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri

Il titolare di una gioielleria a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, ha messo in fuga i quattro malviventi che hanno tentato una rapina nel suo negozio. I ladri, armati di coltello, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale ma il proprietario, dopo una breve colluttazione, è riuscito a sventare il colpo. I delinquenti, poco dopo, sono fuggiti senza portare via alcun oggetto prezioso.

Indagini in corso

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero essere utili ad identificare i balordi.