Barbara D’Urso VS Mediaset dopo l’addio a “Pomeriggio 5”: sul web meme e polemiche

Ecco le reazioni dopo la notizia della fine "dell'era D'Urso" nel pomeriggio di Canale 5.

Barbara D’Urso e il suo “addio” a Mediaset con la fine della conduzione di “Pomeriggio 5” è l’argomento del giorno nel mondo del gossip. E c’è già chi, sui social, si scatena con meme e riferimenti alla nota conduttrice.

C’è chi apprezza la scelta, chi invece commenta con stupore e un certo tono polemico la scelta di Pier Silvio Berlusconi, che – pur sostituendo la conduttrice di “Pomeriggio 5” – sembra che intenda mantenere programmi da sempre al centro di discussioni pubbliche come “Grande Fratello Vip”, “Temptation Island” e altri reality simili.

Barbara D’Urso e l’addio a “Pomeriggio 5”

Barbara D’Urso non condurrà più “Pomeriggio 5” e ha un contratto in scadenza a dicembre con Mediaset. L’annuncio sconvolgente è arrivato nel corso degli scorsi giorni, dopo diversi giorni di rumor sul futuro dell’azienda dopo la morte di Silvio Berlusconi e sulle novità per i palinsesti delle prossime stagioni televisive.

La conduttrice è rimasta in silenzio fino a poche ore fa, quando un’intervista rilasciata a “La Repubblica” ha iniziato a fare il giro del web. “Dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico”, ha detto, specificando di non aver concordato nulla e di essere stata messa al corrente praticamente all’improvviso. Le parole della conduttrice e la recente novità sul suo futuro lavorativo hanno scatenato i creator del web, che hanno creato numerosi meme e video per commentare con toni divertenti la vicenda. Eccone alcuni.

Penso che a Piersilvio non è andata giù questo meme,pure il funerale di suo padre l’ha fatto diventare trash,comunque grande professionista però ecco a me dispiace per chi è seriamente in difficoltà ad arrivare a fine mese e non per Barbarella #barbaradurso pic.twitter.com/0HmxlgERsr — Life is a fucki🖕🏼g bitch (@AnaMari32352845) July 5, 2023

Carmelita è entrata ufficialmente nella sua reputation era #barbaradurso pic.twitter.com/5xbRIBhPNb — killerqueen (@vampslayervv) July 5, 2023

Pomeriggio 5, chi lo condurrà?

Chi sostituirà Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5”? Il nome apparso nelle scorse ore è quello di Myrta Merlino, uno dei volti più amati del mondo dell’informazione su La7.