L'uomo si trova ricoverato a Messina dallo scorso lunedì

Un detenuto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, si trova ricoverato da lunedì scorso presso il Policlinico di Messina in coma. L’uomo, di 41 anni, ha ingoiato 3 lamette e si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

