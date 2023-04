Basket, irruzione nella villa di Michael Jordan: arrestato 18enne

Un ragazzo di soli 18 anni è entrato nell'abitazione della leggenda NBA di Chicago: l'ex giocatore non era in casa

Momenti di paura per la leggenda NBA Michael Jordan.

Un 18enne, infatti, ha fatto irruzione nella villa di MJ ad Highland Park, nella periferia di Chicago: Raiden Hagedorn, questo il nome del giovane dell’Illinois, si trovava ancora all’interno della residenza quando sono arrivati gli agenti e lo hanno arrestato.

Il giovane adesso dovrà affrontare un’accusa di violazione di domicilio e due contestazioni per danni penali alla proprietà.

La casa da sogno di Michael Jordan è in vendita dal 2012

La villa, con nove camere da letto, 19 bagni, 14 posti auto in garage, una cucina da chef gourmet, palestra, campo da basket al coperto e piscina all’aperto, è in vendita dal 2012.

L’ex star dell’Nba non era presente al momento dell’incidente, visto che non vive nell’abitazione – riconoscibile per il numero 23 di Jordan sul cancello – da quando l’ha messa in vendita. La proprietà è stata inizialmente valutata 29 milioni di dollari, in seguito il valore è sceso a 15 milioni.